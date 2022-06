"P'tits Zgegs, Grande discothèque": la musique alternative a enfin son podcast en Belgique !

“P’tits zgegs, grande discothèque”, c’est un nouveau podcast musical, proposé par 4 copains bruxellois et mélomanes. Jonathan, Quentin, Maxime et Raphaël vous proposent de (re) découvrir l’incroyable univers de la musique alternative : ils vous parlent de métal, de country, de hip-hop, de hardcore et de bien d’autres genres, sur un ton décomplexé et en buvant des bières. Que demander de mieux ?

A l’origine de ce podcast décalé, on retrouve trois copains fans de rock et de musique alternative : "Ça fait 15 ans qu’on est potes et au moins autant d’années qu’on va à des concerts ensemble. On adore discuter de la musique car on écoute tous des choses très différentes, ce qui fait qu’on a aussi des avis très différents. On peut parler de musique pendant des heures." C'est d'ailleurs lors d'une énième discussion sur la musique, qu'ils ont eu l'idée de créer ce podcast. "Ce qu’on a voulu faire avec ce podcast c’était simplement de partager des conversations réelles qu’on avait déjà entre nous, autour d’un verre ou dans une bagnole sur la route d'un festival. Outre les blogs spécialisés, peu de médias parlent de musique alternative et encore moins avec un ton comme le nôtre, donc on s’est dit que ça pourrait forcément intéresser des gens" nous confie Jonathan, l’un des fondateurs du podcast.

Ce podcast s’adresse donc aux fans de rock alternatif qui s’y retrouveront dans les discussions pointues mais aussi à ceux qui s’y connaissent moins et qui aimeraient simplement faire de nouvelles découvertes musicales. C’est notamment le cas de Raphaël, le quatrième membre du podcast. A chaque épisode, Jonathan, Maxime et Quentin l’embarquent dans leurs découvertes musicales et essaient de le convertir à la musique alternative: "Raph aime le rock dans son ensemble, mais n’y connaît pas grand-chose. Il a énormément écouté ses idoles : Led Zeppelin, Metallica, Guns and Roses ou les Foo Fighters… Mais disons qu’il a fait le tour de la question et qu’il est à la recherche de nouvelles découvertes musicales. Chaque mois, on le tire avec nous à des concerts de heavy metal ou de hardcore. Dans le podcast, il est là pour poser les "questions naïves" que les auditeurs pourraient également se poser" nous explique Jonathan.

P’tit, grand ou pas de zgeg du tout, écoute ce podcast si tu veux augmenter la taille de ta discothèque.

On ne peut pas s’empêcher de relever le nom du podcast, qui au final, annonce bien la couleur du contenu : "On a choisi ce nom-là, parce que l’un d’entre nous l’a balancé lors d’un brainstorming et qu’on a directement accroché. Ce qu’on veut dire par-là, c’est qu’on n’a pas spécialement de légitimité, on n’est pas des grands critiques officiels, mais par contre, on est des vrais passionnés et avec les années, on a accumulé des connaissances qu’on a envie de partager." souligne Jonathan. Les quatre comparses sont vidéaste, journaliste, enseignant et communicant.