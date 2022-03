Dans la suite du clip, on découvre grâce à des flashbacks la cause du décès du musicien, percuté par une voiture conduite par Sharon Osbourne. On voit Ozzy demander à son épouse ce qu’il venait de se passer et elle lui répond "oh ce n’est rien, juste un connard de poseur". Ozzy lui conseille alors de rouler une deuxième fois dessus. Une scène absurde qui illustre les commentaires haineux dont Yungblud a été victime à propos de son identité de rockeur.