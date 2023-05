Ozzy Osbourne veut faire plus de concerts, même s’il doit "être véhiculé" pour monter sur scène

Ozzy Osbourne a révélé dans une nouvelle interview qu’il souhaitait continuer à se produire, bien qu’il se soit retiré des tournées au début de l’année.

S’adressant à Jack Black et Kyle Gass de Tenacious D pour le magazine Metal Hammer, l’artiste a confié que bien qu’il en ait fini avec les longues tournées, le Prince des Ténèbres n’exclut pas de continuer à se produire : "Je ne sais pas comment faire autre chose. L’idée de rester assis chez moi toute la journée… Je suis un chien de route, vous savez ? Je fais ça depuis 55 ans. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée".

"Je veux dire que faire un spectacle en direct est ce qui me fait vivre", ajoute-t-il. "J’ai dû annuler ma tournée européenne, mais je suis déterminé. Je dois faire plus de concerts [même] si je dois faire appel à quelqu’un pour me déplacer. Je veux dire qu’on ne peut pas se retirer du jeu. Ce n’est pas un travail, c’est une putain de passion".

Malgré son âge et sa santé déclinante, Ozzy Osbourne tient à donner des concerts de temps en temps, se souvenant d’une fois où il s’est produit devant une "standing ovation" alors qu’il avait perdu sa voix.

"Une fois, j’étais à un concert au Nassau Coliseum à New York. Sur le chemin du concert, ma voix s’est éteinte. Le public était déjà là et je me suis dit : "Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ? J’ai essayé de chanter et ils m’ont ovationné. Les gens préfèrent vous voir être mauvais plutôt que de rentrer chez eux", a déclaré Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne a annoncé qu’il se retirait de la scène le 1er février, annulant du même coup les dates de ses tournées en Europe et au Royaume-Uni. L’annonce de sa retraite a été faite à la suite d’une chute à son domicile de Los Angeles, qui a nécessité une intervention chirurgicale au niveau du cou.

Quelques semaines après avoir annoncé sa retraite, Osbourne a déclaré qu’il se produirait à nouveau si son corps le supportait : "Si je peux un jour repartir en tournée, c’est parfait. Mais pour l’instant, si vous me disiez : "Peux-tu partir en tournée dans un mois ? je ne pourrais pas dire oui. Je veux dire que si je pouvais tourner, je le ferais. Mais pour l’instant, je ne peux pas organiser de tournées parce que je ne pense pas pouvoir les mener à bien."

L’artiste est par ailleurs à l’affiche d’un "super" festival, le Power Trip, qui aura lieu les 6, 7 et 8 octobre à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie. A l’affiche : AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne et Tool.