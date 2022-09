Ozzy Osbourne sort le making of de son nouvel album

When Ozzy Calls, réalisé par Jack Osbourne, rassemble des extraits d’interviews avec Ozzy et Sharon Osbourne, le producteur Andrew Watt et les musiciens Zakk Wylde, Chad Smith, Duff McKagan, Robert Trujillo et Mike McCready.

Dans le premier épisode maintenant sorti, on retrouve Sharon Osbourne expliquant le cri désespéré d’Ozzy qu’on peut entendre au début de la plage titulaire de l’album. On l’entend en effet crier "Mummy !" qui est une référence à elle-même, en réalité, puis elle raconte les batailles pour raison de santé qu’Ozzy a menées ces dernières années, dont trois mois à l’hôpital qui ont retardé la sortie de cet album.

"J’ai eu tellement mal", explique Ozzy. "Mais je n’ai pas touché à l’alcool ou aux médicaments. Et après, j’ai eu le Covid. Oh yeah, j’étais foutu."

Il a d’ailleurs récemment déclaré qu’il aurait préféré mourir à un certain moment, tant la douleur était insupportable.