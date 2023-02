Ozzy Osbourne s’éclate grâce à la réalité virtuelle

Dans cette publicité, on retrouve Sharon qui tient dans les bras une chauve-souris en peluche dans le salon, demandant à Ozzy s’il peut l’aider à faire les dernières caisses avant leur déménagement en Angleterre. Le Prince des Ténèbres suggère alors que ça peut attendre, parce qu’il préfère prendre du bon temps en jouant à Horizon Call of the Mountain.

"Je suis très technique ces derniers jours", répond-il à son épouse, préférant évoluer dans son monde digital empli de dinosaures et d’oiseaux géants.

La pub se referme sur une image du chanteur jouant dans une pièce entièrement vide, à l’exception d’un fauteuil et de sa télévision.

On apprenait aussi aujourd’hui que Steve Vai a enregistré un album complet avec Ozzy Osbourne mais il n’a jamais vu le jour.

Celui-ci a été enregistré en 1995 par les deux hommes pendant leur collaboration sur Ozzmosis, d’Ozzy Osbourne, sur lequel ils avaient coécrit le titre "My Little Man ".