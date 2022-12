Ozzy Osbourne révèle la question qu’il déteste le plus en interview et la nouvelle chanson dont il est le plus fier

Ozzy Osbourne a évoqué ses problèmes de santé, les titres qu’il préfère sur son dernier album Patient Number 9 et la question qui l’épuise le plus en interview.

C’est donc au magazine Billboard qu’il a fait cette révélation : la question qu’il déteste le plus, c’est "Quel est le goût d’une chauve-souris ?" La plupart du temps, il avoue ne pas perdre de temps à y répondre et prend un regard exaspéré.

Un peu plus loin dans l’interview, le journaliste lui a demandé quel était son titre préféré sur le dernier album Patient Number 9 et il a répondu : "J’adore vraiment celle avec Eric Clapton ["One Of Those Days"] et aussi "Patient Number 9"" Et quand l’interviewer l’a félicité pour la partie chant sur cette plage titulaire et lui a demandé s’il avait utilisé des techniques d’échauffement particulières, il a répondu : "Non, je l’ai juste chanté comme ça. En réalité, je n’étais pas vraiment heureux du résultat."

Et à propos de ses 4 nominations aux Grammy Awards pour cet album, il explique : "Toute cette histoire m’a choqué. Je me disais que si je gagnais quelque chose pour ça, je tomberais à la renverse ! C’est ce que j’aime dans ce business, on n’est jamais à court de surprises !"

Voici l’interview dans son intégralité :