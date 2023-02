Ozzy Osbourne réagit à ses deux Grammy Awards

Ozzy Osbourne n’a pas caché sa joie après avoir appris qu’il avait remporté deux Grammy Awards ce week-end à Los Angeles.

"J’ai franchement de la chance d’avoir remporté le Grammy du Meilleur album rock," explique-t-il. "J’ai eu le bonheur de travailler avec quelques-uns des plus grands musiciens du monde et Andrew Watt, qui a produit cet album. Remporter la Meilleure performance metal était tout aussi gratifiant car c’est grâce à un titre ["Degradation Rules] que j’ai composé avec mon ami de longue date de Black Sabbath, Tony Iommi."

Ozzy Osbourne avait déjà remporté cette récompense en 1993 pour "I Don’t Want To Change the World". Il en a aussi remporté deux avec Black Sabbath : l’un pour une version live d'"Iron Man" figurant sur l’album Reunion en 2000, et l’autre pour "God is Dead" de l’album 13 en 2013.

Dans une session de questions/réponses en novembre dernier, Ozzy avait tenu à exprimer sa gratitude envers ses fans pour ces nominations : "Je suis vraiment bouleversé. Enregistrer cet album était pour moi une très bonne façon de me remettre au travail tout en étant en convalescence. C’est super d’être reconnu à ce stade de ma carrière."

Il ajoutait : "Ce business de la musique m’étonnera toujours. On ne peut jamais parier sur rien. J’ai enregistré des titres par le passé qui, selon moi, allaient devenir des hits, et puis ça n’a en fait pas du tout marché… C’était même plutôt le contraire. Et là je me réjouis vraiment de tout ce soutien."

La semaine dernière, une nouvelle est tombée sans que cela soit vraiment une surprise : Ozzy Osbourne annulait la tournée européenne qu’il reportait à répétition depuis 2019. Il précisait dans un communiqué qu’il n’était plus en état, physiquement, de prendre la route et de voyager de ville en ville, ce qui sous-entend que les tournées… c’est fini pour lui.