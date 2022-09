Ozzy Osbourne : "Patient Number 9" – séquence spéciale dans Classic 21 Metal

Ozzy Osbourne a rassemblé un casting qui laisse rêveur pour cet album Patient Number 9 : on retrouve Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) et le regretté Taylor Hawkins (Foo Fighters) pour les parties de batterie, Robert Trujillo (bassiste de Metallica), Jeff Beck, Duff McKagan (GNR), Tony Iommi de Black Sabbath, Mike McCready (Pearl Jam), Josh Homme (Queens of The Stone Age), Zakk Wylde (Black Label Society) et Eric Clapton, avec lequel il a confié tout récemment qu’il avait eu quelques différends au sujet d’une parole de leur titre commun "One Of Those Days".

Récemment, il a expliqué que son invitation à Jimmy Page sur ce projet était quant à elle restée sans réponse.

Il a aussi fait une apparition avec Tony Iommi aux Jeux du Commonwealth. Geezer Butler, par contre, avait dû déclarer forfait suite à plusieurs problèmes de santé.

Une santé fragile pour le Prince des Ténèbres aussi, lui qui déclarait avoir eu " envie de mourir " tant les douleurs étaient vives avant son opération chirurgicale de cet été.

Contrairement à ce que l’on pensait, ce ne sont pas les soucis de santé qu’il cumule ces dernières années qui lui ont donné envie de venir se réinstaller avec sa famille en Angleterre, mais bien l’insécurité actuelle à Los Angeles, où ils vivent depuis plus de 25 ans. Ozzy Osbourne explique qu’il craint les fusillades et tueries de masse et qu’il ne veut pas " mourir aux USA ".

Quel que soit le choix de résidence des Osbourne, il semblerait que nous pourrions à nouveau suivre leurs aventures en télévision : la série " The Osbourne " va visiblement être réactivée, a-t-on appris la semaine dernière.

Notez aussi cette performance scénique prévue la veille de la sortie de l’album, le 8 septembre : c’est en effet à Ozzy Osbourne que l’ouverture de la saison de la NFL sera confiée, avec une performance à la mi-temps à Los Angeles.