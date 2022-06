Ozzy Osbourne opéré la semaine prochaine

"Il y a quelques années, il avait fait un accident de quad qui l’avait laissé dans le coma pendant plusieurs jours", poursuivait-elle. "Sa nouvelle chute lui a blessé à nouveau le dos, la nuque et les épaules. Toutes les tiges métalliques qui lui avaient été insérées lors de son premier accident se sont disloquées. Il a donc dû annuler sa tournée. Mais il se porte bien." Une information confirmée par son fils, Jack Osbourne à la fin du mois d’avril.

C’est au Rolling Stone Magazine qu’il s’était exprimé, en expliquant que les chirurgiens avaient dû "couper dans tous les nerfs": "cela a tout fait foirer… je vacille dans tous les sens. Et depuis qu’ils ont fait ça, mon bras droit est toujours froid."

"Lors des quatre premiers mois, j’étais vraiment à l’agonie. C’était pire que tout ce que j’avais vécu auparavant. C’était horrible. Je prends des cours d’activité physique, mais les progrès sont très lents. Ils me disent que cela va prendre au moins un an."

On lui avait également administré des anticoagulants en raison de caillots dans ses jambes. "Ça fait peur," ajoutait-il. "De mes 40 ans à mes 70 ans, tout allait bien, puis après, tout m’est tombé dessus."

Ozzy Osbourne, qui n’a plus fait de live depuis le nouvel an en 2018, reprendra la route en 2023 en Europe et au Royaume-Uni :

May 03 : Helsinki Hartwall Arena, Finland

May 05 : Stockholm Friends Arena, Ssweden

May 07 : Dortmund Westfalenhalle, Germany

May 10 : Madrid Wizink Arena, Spain

May 12 : Bologna Unipol Arena, Italy

May 14 : Munich Olympiahalle, Germany

May 17 : Budapest Arena, Hungary

May 19 : Prague O2 Arena, Czech Republic

May 21 : Zurich Hallenstadion, Switzerland

May 24 : Hamburg Barclaycard Arena, Germany

May 26 : Mannheim SAP Arena, Germany

May 28 : Berlin Mercedes-Benz Arena, Germany

May 31 : Nottingham Motorpoint Arena, UK

Jun 03 : Newcastle Utilita Arena, UK

Jun 04 : Glasgow SSE Hydro, UK

Jun 07 : Manchester AO Arena, UK

Jun 10 : Dublin 3Arena, Ireland

Jun 12 : London The O2, UK

Jun 14 : Birmingham Resorts World Arena, UK