Ozzy Osbourne ne veut plus quitter les Etats-Unis

Il explique en vouloir à Sharon qui avait fait cette sortie lors de son show télévisé où elle expliquait craindre pour leur sécurité si le couple restait aux Etats-Unis : "On a traité ma femme de raciste à la TV, alors qu’elle ne l’est absolument pas. Piers Morgan [qui avait eu des commentaires désobligeants à l’égard de Meghan Markle] est son ami. Elle n’a pas dit qu’elle était d’accord avec lui, elle a juste respecté son droit à la parole. C’est tout ce qu’elle a dit. Alors on a du engager des gardes du corps suite à cela."

Sharon précise plutôt qu’elle ne se sent globalement pas en sécurité à Los Angeles : "Quand je suis arrivée ici pour la première fois, je me suis dit qu’on était au Paradis. Dans les 70’s, si vous aimiez la musique, c’était l’endroit rêvé. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Rien n’est plus excitant. Ce n’est plus un endroit agréable à vivre. C’est dangereux. Toutes les grandes villes connaissent la criminalité, mais je ne me sens plus en sécurité ici. Ni Ozzy."