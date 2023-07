Ozzy Osbourne ne jouera pas au Power Trip Festival

Sa participation en tête d’affiche du mega-festival est définitivement annulée, le chanteur admettant que sa santé est encore fragile et qu’il ne veut pas que son premier show en presque cinq ans soit "à moitié raté".

"Aussi douloureux que cela puisse être, j’ai dû prendre la décision de ne pas participer au festival Power Trip Festival en octobre", a écrit Ozzy Osbourne sur ses réseaux sociaux. "Mon plan initial était de revenir sur scène à l’été 2024, et lorsque l’offre de faire ce show est arrivée, je suis allé de l’avant avec optimisme. Malheureusement, mon corps me dit que je ne suis pas encore prêt et je suis bien trop fier pour que le premier concert que je donne depuis près de cinq ans soit bâclé."

Ozzy exprimait encore récemment sa volonté de remonter sur scène et devait être la tête d’affiche de la deuxième soirée de Power Trip Festival le 7 octobre, cette date marquant son premier concert complet depuis le réveillon du Nouvel An 2018. Il a précisé que son remplaçant au Power Trip serait annoncé "sous peu" et a assuré aux fans : "Ce sont des amis personnels et je peux vous promettre que vous ne serez pas déçus."

Le festival proposait une affiche assez incroyable avec le grand retour d’AC/DC, ce qui devait être le premier show d’Ozzy Osbourne en 5 ans mais aussi Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica et Tool !

Il a ajouté : "Avant tout, je tiens à remercier mes fans, mon groupe et mon équipe pour leur loyauté inconditionnelle et leur soutien continu. Je vous aime tous et je vous dis à bientôt".

Bien qu’il ait mis fin à ses tournées, ce concert au Power Trip Festival rassurait les fans et précisait qu' Ozzy Osbourne était toujours intéressé par des concerts occasionnels. L’année dernière, pendant sa convalescence, il a fait une apparition surprise aux Jeux du Commonwealth en Angleterre pour un concert avec Tony Iommi, guitariste de Black Sabbath, et en septembre, il a joué pendant la mi-temps d’un match de la NFL entre les Rams et Bulls.