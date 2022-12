Ozzy Osbourne n’a jamais écouté les albums de Black Sabbath avec Dio au chant

Ozzy Osbourne a expliqué pourquoi il n’a pas écouté les albums de Black Sabbath de l’époque de Ronnie James Dio, comparant cela à une relation avec une ex-femme.

Lors d’un récent épisode d’Ozzy Speaks sur SiriusXM (selon Ultimate Classic Rock), le Prince des Ténèbres a expliqué accorder à Dio – qui a remplacé Ozzy Osbourne dans Black Sabbath après son licenciement en 1979 – beaucoup de crédit, mais dit qu’il n’a pas de réel intérêt à se plonger dans les albums que Dio a produit avec le groupe.

"Ronnie a fait du bon travail", admet Osbourne. "A l’époque, j’étais sacrément triste parce que… ils étaient la seule chose qui me soit vraiment arrivée". Alors qu’Osbourne poursuit en donnant à ses anciens camarades de Sabbath le crédit d’avoir embauché quelqu’un avec un style de chant différent plutôt que de simplement faire appel à des "sosies d’Ozzy", il confirme également qu’il n’a jamais écouté les disques de Sabbath de l’ère Dio (Heaven And Hell de 1980, Mob Rules de 1981 et Dehumanizer de 1992).

"C’est comme avec une ex-femme", explique Osbourne. "Vous quittez un groupe comme ça, c’est comme si vous divorciez. Tu ne demandes pas : 'Comment est ton nouveau mec ? Est-il meilleur que moi ?"

Tony Iommi, guitariste de Black Sabbath, s’est récemment penché sur cette époque partagée avec Dio, qualifiant l’expérience de "défi", mais un challenge qu’il a apprécié.

"Évidemment, lorsque Ronnie s’est impliqué, l’écriture est devenue différente, il abordait [la musique] différemment", a ajouté Tony Iommi. "Et c’était une période vraiment excitante pour nous… Ça nous a en quelque sorte boostés."

Ozzy a expliqué cette semaine que sa prochaine tournée était à nouveau mise en suspens, suite à ses problèmes pour se déplacer.

Par ailleurs, Ozzy Osbourne, Nick Mason de Pink FLoyd et Noddy Holder de Slade ont participé à une chanson de Noël pour lever des fonds pour une œuvre caritative de recherche contre le cancer, The Cancer Awareness Trust.

Le titre est disponible au téléchargement depuis ce vendredi 16 décembre et s’intitule "This Christmas Time".

On y retrouve d’autres artistes aux côtés aussi des créateurs de la fondation, le professeur Sir Chris Evans et Nina Lopes, tels qu’Andy Taylor de Duran Duran (lui qui vient de révéler qu’il avait un cancer), Casi Wyn au chant, Nick Lloyd Webber au piano, Polly Wiltshire à l’alto et au chant et Reebz aux harmonies vocales.

Le titre a été enregistré aux studios Abbey Road et Ozzy Osbourne s’occupe en fait de l’introduction du morceau avec une narration émouvante.