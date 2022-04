Ozzy Osbourne : le nouvel album est prêt

C’est via un post sur les réseaux sociaux que nous apprenions ce week-end la finalisation du nouvel album solo d’Ozzy Osbourne.

L’artiste de 73 ans déclare dans ce post accompagné d’une photo réalisée par Ross Halfin que l’album a été livré à sa maison de disques, et que des infos seront postées prochainement.

On sait finalement peu de choses pour ce nouvel enregistrement. Ozzy s’entoure généralement de musiciens reconnus et de guests prestigieux, il semblerait que ce soit à nouveau le cas suite aux déclarations du producteur et guitariste Andrew Watt. On y retrouve Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) et le regretté Taylor Hawkins (Foo Fighters) pour les parties de batterie, Robert Trujillo (bassiste de Metallica).

Le batteur des Red Hot Chili Peppers précisait récemment qu’outre Andrew Watt, d’autres guitaristes prestigieux avaient été invités pour réaliser ce disque. C’est le cas d’Eric Clapton, de Jeff Beck et également de Jimmy Page mais Chad Smith n’a pas confirmé la contribution de ce dernier.

Ce nouvel album, encore sans titre, succédera donc à Ordinary Man, sorti en 2020 et certifié disque d’or aux Etats-Unis.