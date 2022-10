Ozzy Osbourne lance sa marque de produits de beauté

En parallèle à la sortie de son album Patient Number 9, Ozzy Osbourne lançait tout récemment une mini-série YouTube en trois épisodes sur la réalisation de celui-ci.

When Ozzy Calls, réalisé par Jack Osbourne, rassemble des extraits d’interviews avec Ozzy et Sharon Osbourne, le producteur Andrew Watt et les musiciens Zakk Wylde, Chad Smith, Duff McKagan, Robert Trujillo et Mike McCready.

On apprenait dans la presse un peu plus tôt que de nouveaux titres communs d’Ozzy et de Taylor Hawkins, regretté batteur des Foo Fighters, pourraient être proposés.