Ozzy Osbourne : "Je ne suis pas en train de mourir !"

Qu’il est difficile de quitter une activité qu’on aime, même lorsqu’un état de santé l’impose ! Ozzy Osbourne en est le meilleur exemple.

L’artiste a du mal à se déplacer, suite aux nombreux soucis de santé dont il est victime, et il déclarait il y a peu qu’il était obligé d’arrêter les tournées,

Il annonçait le 1er février : "C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai eue à partager avec mes fidèles fans. Comme vous le savez peut-être, il y a pile quatre ans, j’ai eu un accident majeur, qui a endommagé ma colonne vertébrale. Mon seul et unique objectif durant cette période a été de remonter sur scène. Ma voix va très bien. Cependant, malgré trois opérations, des traitements à base de cellules souches, d’interminables séances de physiothérapie et, plus récemment, un traitement cybernétique (HAL) révolutionnaire, mon corps est toujours physiquement faible. Je suis sincèrement touché par la façon dont vous avez patiemment conservé vos billets pendant tout ce temps, mais j’ai maintenant réalisé que je ne suis pas physiquement capable de faire mes prochaines dates de tournée en Europe et au Royaume-Uni, car je sais que je ne pourrai plus faire face aux voyages nécessaires."

Les fans en avaient déduit qu’en plus d’annuler ses dates de tournée européenne, il s‘agissait là d’une déclaration concernant les éventuelles futures tournées. On parlait d’une retraite des tournées, ce qu’il avait même involontairement confirmé en disant : "Je n’aurais jamais imaginé que la fin de mes tournées aurait pris cette tournure-là. Mon équipe est au boulot pour me trouver des solutions pour que je puisse continuer à me produire en concerts sans avoir à voyager de ville en ville et de pays en pays."

Mais l’ancien frontman de Black Sabbath vient de clarifier quelque peu les choses alors qu’il était l’invité de Billy Morrison pour son show Boneyard sur SiriusXM :

“Si je peux être assez en forme pour reprendre les tournées un jour, super ", explique le Prince des Ténèbres. " Mais pour le moment, si vous me demandez de prendre la route pour un mois, je ne pourrais pas vous dire oui. Si je pouvais partir en tournée, je le ferais ! Mais pour l’instant, je ne peux pas programmer de voyage, je ne pense pas que je pourrais les assurer. "

“Si les choses s’améliorent, alors OK ! Si le médecin me dit aujourd’hui que je peux y aller, il me faudrait certainement encore six mois pour tout préparer, vous voyez ? La seule chose qui me fait tenir, ce sont mes disques. Mais ça ne me suffira pas éternellement. Il faut que je sorte de ça. "

Ozzy Osbourne a aussi critiqué les réactions de la presse suite à ses précédentes déclarations de retrait des tournées : "Cette putain de presse vous rend fou. Quand je lis dans les magazines, on dirait que je suis au bout de ma vie. Je ne suis pas en train de mourir, putain ! "