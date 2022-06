Ozzy Osbourne installe des abris à chauve-souris chez lui au Royaume-Uni

Ozzy Osbourne a dévoilé ce 24 juin le morceau " Patient Number 9 " qu’il partage avec Jeff Beck, qui apparaîtra d’ailleurs sur un autre titre de ce futur album attendu pour le 9 septembre.

C’est l’artiste et dessinateur de comics Todd McFarlane qui a réalisé le clip. Ce premier extrait évoque la relation entre les Osbourne, Sharon et Ozzy, mais aussi une institution où l’on traite les soucis de santé mentale.

Ozzy s’est à nouveau entouré de musiciens reconnus et de guests prestigieux : Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) et le regretté Taylor Hawkins (Foo Fighters) pour les parties de batterie, Robert Trujillo (bassiste de Metallica), Jeff Beck, Duff McKagan (GNR), Tony Iommi de Black Sabbath, Eric Clapton, Mike McCready (Pearl Jam), Josh Homme (Queens of The Stone Age), et Zakk Wylde (Black Label Society).