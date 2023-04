Ozzy Osbourne imagine le supergroupe de ses rêves

Le nouveau numéro du magazine Metal Hammer, sorti aujourd’hui, est une édition spéciale dont Jack Black et Kyle Gass de Tenacious D sont les rédacteurs en chef. Ils ont pu sélectionner les articles du numéro de ce mois-ci.

Le duo s’est rendu jusqu’à la maison d’Ozzy pour l’interviewer en personne sur sa vie, sa carrière et ses plus grandes influences.

Jack Black a demandé au Prince des Ténèbres s’il y a des musiciens, vivants ou morts, avec lesquels Ozzy aimerait encore collaborer.

"J’adorerais faire quelque chose avec John Lennon ou Hendrix", a-t-il répondu. "J’adorerais refaire quelque chose avec Randy Rhoads. J’aimerais que Paul McCartney joue sur l’un de mes albums. C’est un excellent bassiste."

"Ozzy, Lennon, Hendrix, Rhoads et McCartney ! Voilà un supergroupe d’enfer. " Comme l’a fait remarquer Jack Black, il manque cependant une chose : "C’est un grand groupe. Mais il n’y a pas de batteur. Il faudrait trouver un batteur. "

"Tommy Clufetos est mon batteur maintenant et c’est un excellent musicien", répond Ozzy, en clin d’œil à l’homme qui bosse avec lui depuis 2010 (sans oublier la batterie pour Black Sabbath après que Bill Ward ait été écarté de la formation en 2012).

Ailleurs dans l’interview, Ozzy a pointé la chanson qui lui a donné envie de faire carrière dans la musique et le nom de Paul McCartney et des Beatles est réapparu.

"La chanson qui m’a décidé à en faire ma vie, c’était " She Loves You des Beatles "", explique-t-il. "J’avais un transistor bleu – je m’en souviens comme si c’était hier – et je me suis dit : "Putain… c’est quoi ça ?" C’était tellement profond ! Ils ont enflammé mon imagination. Je voulais être un Beatle. Je voulais que Paul McCartney épouse ma sœur ! Le mur de ma chambre était couvert de putains de photos des Beatles".

Et si vous allez aux Etats-Unis au mois d’octobre, vous aurez peut-être l’occasion de voir Ozzy Osbourne sur la scène du PowerTrip Festival avec Iron Maiden, Metallica, Tool, AC/DC et Guns N’Roses.