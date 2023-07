Ozzy Osbourne donne des nouvelles sur son état de santé

Le parrain du heavy metal, Ozzy Osbourne, a donné pour la première fois des nouvelles de sa santé depuis qu’il a annulé son concert au festival Power Trip prévu en octobre. L’ancien leader de Black Sabbath, qui a été remplacé au début du mois par Judas Priest, s’est exprimé en exclusivité dans son émission de radio Ozzy Speaks et a révélé qu’il s’était récemment fait retirer un filtre de caillots sanguins de l’une de ses artères.

"Lundi dernier, on m’a retiré un filtre", a déclaré Osbourne. Lorsque le coanimateur Billy Morrison a demandé au chanteur ce que cela signifiait, il a répondu : "Quand j’ai eu des caillots de sang dans les jambes, ils ont mis un filtre dans l’artère pour empêcher les caillots de sang d’aller vers le cœur et le cerveau. Cela semble plus grave que ça ne l’est."

"Les caillots sanguins ont tout bloqué", a ajouté Osbourne. "Ce n’est que déception après déception. Qu’on en finisse avec ce putain de truc pour que je puisse reprendre ma vie. Ils m’ont mis un truc dans le cou, jusqu’à l’aine".

Ozzy Osbourne fait face à des complications de santé continues depuis 2003, lorsqu’il s’est fracturé plusieurs os, dont une vertèbre, lors d’un accident de VTT. En 2019, le chanteur a fait une chute chez lui et a reporté les dates de sa tournée européenne. Il a ensuite révélé en 2020 qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.

En février 2023, il a annulé sa tournée britannique et européenne prévue pour l’été et s’est retiré des tournées mondiales, invoquant ses problèmes de santé.

"Mon seul et unique objectif durant cette période a été de remonter sur scène", a déclaré le chanteur dans un communiqué. "Ma voix va bien. Cependant, après trois opérations, des traitements à base de cellules souches, d’interminables séances de kinésithérapie et, plus récemment, un traitement cybernétique révolutionnaire (HAL), mon corps est toujours physiquement affaibli."

Prévu du 6 au 8 octobre, sans Ozzy, le Power Trip festival promet de réunir "six groupes emblématiques qui définissent la musique forte et puissante" : Guns N' Roses et Iron Maiden (vendredi 6 octobre), AC/DC et Judas Priest (samedi 7 octobre) et Metallica et Tool (dimanche 8 octobre).