Ozzy Osbourne doit subir une "dernière" opération : "Je n'en peux plus"

Ozzy a ajouté : "J'ai l'impression d'avoir des briques attachées à mes pieds quand je marche. J'ai monté les escaliers aujourd'hui et je suis descendu pour la première fois depuis longtemps, et j'ai l'impression d'avoir des bottes de plongée quand je marche. Je pense que c'est à cause des nerfs. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me lève et que je fasse quelques fois le tour du pâté de maisons".

Les quatre dernières années ont été particulièrement difficiles pour Ozzy. En 2019, il a fait une chute importante chez lui, délogeant les tiges métalliques qui avaient été insérées dans son corps après sa célèbre chute en VTT en 2003. En plus de cela, il continue de lutter contre la maladie de Parkinson.