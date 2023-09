Ozzy Osbourne devra subir une nouvelle opération chirurgicale

Prévu du 6 au 8 octobre, sans Ozzy, le Power Trip festival promet de réunir "six groupes emblématiques qui définissent la musique forte et puissante" : Guns N' Roses et Iron Maiden (vendredi 6 octobre), AC/DC et Judas Priest (samedi 7 octobre) et Metallica et Tool (dimanche 8 octobre).

AC/DC a d’ailleurs partagé cette semaine un fichier son des répétitions avec le batteur Matt Laug.