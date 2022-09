Ozzy Osbourne dévoile avoir collaboré sur de nouveaux titres avec Taylor Hawkins des Foo Fighters avant sa mort

C’est le producteur Andrew Watt qui a partagé cette information selon laquelle il y aurait encore quelques titres qu’Ozzy aurait enregistrés avec le défunt batteur des Foo Fighters qui ne se retrouvent pas sur son dernier album Patient Number 9.

Taylor Hawkins se retrouve sur trois chansons de ce dernier album : “Parasite,” “Mr. Darkness,” et “God Only Knows" et apparemment, il aurait enregistré encore plus de morceaux pour un futur projet.

Le batteur des Red Hot Chili Peppers a lui aussi travaillé sur le dernier album du Prince des Ténèbres et sur le titre “God Only Knows”, ce sont Chad Smith et Taylor Hawkins qui assurent la batterie.

Voici les trois morceaux de l’album Patient Number 9 avec Taylor Hawkins à la batterie :