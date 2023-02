Ozzy Osbourne décroche deux Grammy Awards !

A la mi-novembre, Ozzy Osbourne apprenait qu’il était nommé dans 4 catégories aux Grammy Awards.

Ce week-end, il a remporté deux des distinctions : " meilleur album rock " et " meilleure performance metal avec Tony Iommi " pour leur morceau commun " Degradation Rules ".

Cette collaboration avec son ancien partenaire de Black Sabbath ne sera peut-être pas la dernière, les deux hommes appréciant toujours autant de travailler ensemble.

C’est son album Patient Number 9, qui lui a permis de remporter ce prix, lors de la cérémonie au Microsoft Theater de Los Angeles.

Il s’agit d’une catégorie dans laquelle il avait précédemment été lauréat en 1994 avec " I Don’t Want To Change The World ".

Ozzy Osbourne n’a pas pu assister à la cérémonie et c’est le producteur Andrew Watt et le bassiste de Metallica, Robert Trujilo, qui a joué sur sept des titres de l’album et qui a co-écrit la plage titulaire, qui ont ramené le prix pour lui.