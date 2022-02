Ozzy Osbourne dans une vidéo décalée pour la promo de sa Cryptobatz

Comme vous le savez, l e metal madman a lancé en décembre sa propre ligne de NFT baptisée "Cryptobatz". Une collection proposant 9.666 jetons non fongibles. Celle-ci fait référence au célèbre incident durant lequel le chanteur avait croqué sur scène dans une chauve-souris, qu’il pensait être factice, en 1982.

L’essor des NFT a été important en 2021, et dans ce cas-ci, chaque CryptoBat a la possibilité de "mordre" une autre chauve-souris dans le portefeuille digital et de muter avec celle-ci pour créer un autre jeton. C’est à l’occasion de la sortie d’un nouvel outil pour la mutation des petites chauves-souris (qui arrivera le 20 février) qu’Ozzy Osbourne a tourné une vidéo complètement rétro et décalée :