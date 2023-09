Ozzy Osbourne au ukulélé, ça change tout !

Le metal sans distorsion, ça n'est décidément pas pareil.

En général, quand on est fan de metal, c'est qu'on aime la fureur, la puissance et l'énergie dégagée par le tonitruant effet de distorsion appliqué à la guitare électrique. Mais quand on on enlève cet élément indispensable au genre, que reste-t-il ?

C'est certainement ce qu'a dû se demander le musicien (et métalleux) Christian Stoj qui propose sur ses réseaux sociaux une reprise plutôt "intéressante" du fameux "Crazy train" d'Ozzy Osbourne au ukulélé. Et vu le résultat, on a plutôt envie de dire que le "train fou" semble redevenu normal joué comme ça.

Jugez plutôt :