Ozzy Osbourne arrête définitivement les tournées

On espérait le voir à nouveau en Europe, avec Judas Priest à bord de cette tournée européenne, mais le Prince des Ténèbres vient d’éteindre définitivement tout espoir pour les fans.

La tournée est reportée pour diverses raisons depuis 2019 mais elle vient d’être officiellement annulée.

Ce 31 janvier, Ozzy Osbourne a partagé un communiqué :

"C'est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à partager avec mes fidèles fans. Comme vous le savez peut-être, il y a pile quatre ans, j'ai eu un accident majeur, qui a endommagé ma colonne vertébrale. Mon seul et unique objectif durant cette période a été de remonter sur scène. Ma voix va très bien. Cependant, malgré trois opérations, des traitements à base de cellules souches, d'interminables séances de physiothérapie et, plus récemment, un traitement cybernétique (HAL) révolutionnaire, mon corps est toujours physiquement faible."

"Je suis sincèrement touché par la façon dont vous avez patiemment conservé vos billets pendant tout ce temps, mais j'ai maintenant réalisé que je ne suis pas physiquement capable de faire mes prochaines dates de tournée en Europe et au Royaume-Uni, car je sais que je ne pourrai plus faire face aux voyages nécessaires. Croyez-moi, l'idée de décevoir mes fans me fait vraiment chier, plus que vous ne pourriez l’imaginer. "

"Je n’aurais jamais imaginé que la fin de mes tournées aurait pris cette tournure-là. Mon équipe est au boulot pour me trouver des solutions pour que je puisse continuer à me produire en concerts sans avoir à voyager de ville en ville et de pays en pays. "

" Je voudrais remercier ma famille… mon groupe… mon équipe… mes amis de longue date, Judas Priest, et bien sûr mes fans pour leur loyauté sans limité, leur soutien et de m’avoir offert la vie dont je n’aurais jamais osé rêver ".

" Je vous aime tous "…