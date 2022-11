Ozzy Osbourne aime toujours travailler avec Tony Iommi

Il n’est pas question d’une reformation de Black Sabbath, on le sait, mais pour autant, Ozzy Osbourne continue à apprécier le travail en collaboration avec le guitariste Tony Iommi. A tel point que de nouveaux projets sont évoqués.

Les deux hommes se sont déjà retrouvés récemment sur le dernier album du Prince des Ténèbres, Patient Number Nine, notamment sur les morceaux " No Escape From Now " et " Degradation Rules ".

En conversation pour la série Ozzy de Sirius XM, le chanteur a été questionné par l’animateur Billy Morrison sur leur travail récent en commun et il lui a demandé si Black Sabbath pourrait renaître de ses cendres : " Non, plus de Black Sabbath ", a répondu Ozzy. " Mais je ne dirais pas non pour refaire des choses avec Tony. Black Sabbath est dans un registre totalement différent de ce que je fais maintenant. Ça a marché pendant tant d’années mais on a changé de format maintenant. Nous avons fait la tournée d’adieu, les gens sont venus nous voir. Mon seul regret reste l’absence de Bill Ward pour cette tournée. Nous en avons discuté depuis et tout va bien. Je pourrais travailler avec chacun d’entre eux de manière individuelle. Mais en ce qui concerne Black Sabbath, c’est terminé. Nous ne pourrions pas faire mieux que ce que nous avons déjà fait. "

A propos de sa collaboration avec Tony Iommi sur le titre " Degradation Rules", il continue : " c’était super. Vous savez, vous n’avez plus à être dans la même pièce maintenant, vous pouvez le faire par téléphone. Ce morceau aurait pu apparaître sur 13, le dernier album de Black Sabbath. Je l’adorais ce disque. "