Ozzy Osbourne accueille son 10e petit-fils !

Kelly Osbourne, la fille d’Ozzy, et Sid Wilson, l’homme qu’on retrouve derrière les platines dans le groupe metal Slipknot, viennent d’avoir un enfant qu’ils ont appelé Sidney.

C’est en mai de l’année dernière que Kelly Osbourne avait annoncé sa grossesse en postant une photo de son échographie. A l’époque, elle avait écrit : "Je sais que j’ai été très silencieuse ces derniers temps, et je me suis donc dit que j’allais vous dire pourquoi… Je suis très heureuse de vous annoncer que je vais être maman."

Kelly Osbourne et Sid Wilson avaient rendu publique leur relation quelques mois auparavant, alors qu’ils étaient amis depuis 23 ans.

Et c’est Sharon Osbourne, la mère de Kelly, qui a annoncé officiellement la naissance de cet enfant lors de son émission TV The Talk. "Ils sont géniaux. Tellement géniaux. Kelly ne postera pas de photo de lui. Non, et je suis si fière d’elle," explique-t-elle. Aucun des deux parents n’a encore fait d’annonce sur les réseaux sociaux pour le moment.