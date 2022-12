Ozzy Osbourne a toujours du mal à marcher

L’artiste a partagé quelques infos autour de sa convalescence depuis son opération un peu plus tôt cette année. Et il confie qu’il a toujours du mal à marcher.

"C’est vraiment difficile, car j’ai vraiment envie de sortir. J’ai envie de faire de la musique. Cette p***** d’opération qu’ils ont faite… C’est l’enfer, vous n’avez pas idée."

Il précise toutefois que cette opération était nécessaire pour améliorer sa qualité de vie et l’a empêché d’être complètement paralysé : "Le médecin m’a dit que si je ne faisais pas cette opération, il y avait de fortes chances pour que je sois paralysé du cou jusqu’au bas du corps".

Il ne sait pas non plus s’il pourra reprendre sa tournée prévue en 2023, alors qu’elle a déjà été postposée à plusieurs reprises pour ces mêmes raisons.

En septembre, après son apparition surprise aux Jeux du Commonwealth et son mini-set à la mi-temps du premier match de la saison 2022 de NFL, Ozzy s’était exprimé autour des tournées lors d’une interview au magazine People.

Il avouait ressentir une certaine ardeur à reprendre les lives : "C’est ma place. La relation que j’entretiens avec le public est la plus grande histoire d’amour de ma vie." Il explique aussi que ses problèmes de parkinson sont un vrai "cauchemar" : "C’est le seul point qui me rappelle que je vieillis : il y a des choses qui vont mal et qui ne se rétablissent pas. Mais je me sens toujours jeune dans mon cœur."

Dans cette nouvelle interview aujourd'hui, il explique, avec moins d’optimisme : "Je ne peux vous dire à quel point la vie est devenue frustrante. C’est dingue comme on avance dans la vie et qu’un seul truc peut tout foutre en l’air. Je n’ai jamais été aussi longtemps malade de ma vie."