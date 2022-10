Ozzy Osbourne à l’affiche d’un festival dans le metaverse

Le Prince des Ténèbres participera à un festival dans le metaverse qui se tiendra du 10 au 13 novembre dans le monde virtuel Decentraland, créé pour l’occasion.

Plus de 100 artistes seront à l'affiche, et le célèbre Ozzfest d’Ozzy Osbourne fera partie intégrante de l’événement, avec une apparition de la légende de Black Sabbath lui-même. Ce sera d’ailleurs la première fois que ce festival aura lieu depuis la dernière édition en 2018. D’autres noms seront bientôt annoncés.

Cet événement est organisé depuis l’année dernière et est totalement gratuit. Vous n’aurez pas non plus besoin d’un set VR pour y assister. Toutes les infos pratiques sont à retrouver ici.

Récemment, Ozzy Osbourne a aussi lancé sa propre collection de produits de beauté qui comportera 21 éléments comme des palettes de fards à paupières en forme de cercueil, des bougies, des tatouages éphémères, rouge à lèvres, un beauty case, un miroir gothique et des stickers pour les ongles.

On l’a aussi vu danser avec son épouse, Sharon, à l’occasion de son anniversaire. On sait qu’Ozzy continue à défier les lois de la nature, enchaînant les opérations chirurgicales et importants problèmes de santé. Mais ceux-ci n’auront pas suffi à décourager le Prince des Ténèbres d’inviter sa belle à l’occasion de ses 70 printemps. C’est leur fille, Kelly, qui a alors diffusé le titre de James Arthur, “Say You Won’t Let Go.”

Côté musique, et en parallèle à la sortie de son album Patient Number 9, Ozzy Osbourne lançait tout récemment une mini-série YouTube en trois épisodes sur la réalisation de celui-ci.

When Ozzy Calls, réalisé par Jack Osbourne, rassemble des extraits d’interviews avec Ozzy et Sharon Osbourne, le producteur Andrew Watt et les musiciens Zakk Wylde, Chad Smith, Duff McKagan, Robert Trujillo et Mike McCready.

On apprenait dans la presse un peu plus tôt que de nouveaux titres communs d’Ozzy et de Taylor Hawkins, regretté batteur des Foo Fighters, pourraient être proposés.