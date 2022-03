Ozzy et Sharon Osbourne quittent Los Angeles

Après avoir vécu à Los Angeles pendant plus de 30 ans, le couple déménage au Royaume-Uni.

"Nous quittons LA", a déclaré Ozzy Osbourne. Il poursuit : "Nous sommes un peu tristes, mais l’impôt devient trop élevé. Je suis attristé parce que j’aime vraiment habiter ici. S’ils arrangent les impôts autrement, je reviendrai peut-être. Je ne sais pas".

Le couple vit pour le moment dans le quartier de Hancock Park à Los Angeles dans une maison qu’il a achetée en 2015. Ozzy et Sharon Osbourne sont par ailleurs propriétaires de la Welders House dans le Buckinghamshire (Royaume-Uni) et vont désormais faire de cette propriété leur résidence principale. "J’emporte mon studio d’enregistrement avec moi. Je vais construire une grange là-bas et créer mon propre studio à Welders. Je vais continuer à faire de la musique et mon groupe va venir", a expliqué le chanteur.

Cette décision peut aussi s’expliquer par le fait que Sharon Osbourne a quitté l’émission The Talk, qu’elle animait jusqu’en mars 2021, suite à un échange virulent avec la co-animatrice Sheryl Underwood.

Récemment, le metal madman a lancé sa propre ligne de NFT baptisée "Cryptobatz". Une collection proposant 9.666 jetons non fongibles. Celle-ci fait référence au célèbre incident durant lequel le chanteur avait croqué sur scène dans une chauve-souris, qu’il pensait être factice, en 1982.

Ozzy Osbourne n’a actuellement aucune date prévue pour 2022, mais sa tournée au Royaume-Uni et en Europe, trois fois reportée, est maintenant prévue pour 2023.