Ozzy, Billy Idol, Paul Stanley : quand les vraies rock stars remettent les autres à leur place

Le Super Bowl, cet événement sportif majeur aux Etats-Unis, aura lieu le 12 février, et comme chaque année, des publicités plus créatives les unes que les autres sont prévues pendant les arrêts de jeu. On sait déjà que Dave Grohl y fera la promotion d’un whiskey canadien, Crown Royal, mais Ozzy Osbourne s’est prêté au jeu également, se transformant en employé de bureau dans une publicité pour la société de logiciels de travail Workday.