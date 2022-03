Ozya, en concert au Centre culturel de Chénée ce vendredi 11 mars à 20h

C’est dans le cadre du Festival " Autour de la femme " qu’Ozya se produira ce vendredi sur la scène du centre culturel de Chénée.

Qui est- elle ?

Ozia, de son vrai nom Mariana Tootsie, est bruxelloise. C’est une autodidacte qui a 19 ans chante dans les bars et les clubs.

Son répertoire, c’est le jazz et le blues.

Ozya va acquérir ainsi une expérience Hors norme. Elle arpente le monde et côtoie des musiciens de renom comme Manu Katché, Nicolas Fiszman…

C’est en 2018, qu’elle envoie une démo à Tim Bran, le producteur londonien, qui produit entre autres The Verve.

Celui-ci répond positivement et Ozya boucle sa valise et part enregistrer à Londres son premier single " Would you remember me ". Une belle aventure commence.

Ce vendredi 11 mars, elle vous donne rendez-vous au centre culturel de Chénée.

PRÉVENTES : 15€ | JOUR MÊME : 18€

Plus d’infos centre culturel de Chénée