L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé a partagé des recommandations aux médecins et aux spécialistes. L'Ozempic doit être prescript aux patients diabétiques.

"Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. D'abord, l'Ozempic est un médicament qui peut avoir des effets secondaires peu sévères ou parfois sévères. De plus, perdre du poids, sans avoir un excès de poids au départ, peut entrainer une fonte musculaire et alors, comme on l'a vu avec certains régimes, entrainer des pertes de poids qui vont être inappropriés et favoriser par après la reprise de poids et les effets yoyo", alerte Dr Crenier.