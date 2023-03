Ozark Henry : les toutes dernières places pour son concert sold out à l’AB

‘Birthmarks’a été l’album de la révélation d’Ozark Henry (Piet Goddaer). Le disque est sorti un jour spécial dans l’histoire du monde : le 11 septembre 2001. ‘Birthmarks’, avec des chansons à succès comme ‘Sweet Instigator’, ‘Word Up’et ‘Rescue’, a figuré dans le classement Ultratop pendant plus de 90 semaines consécutives, et est actuellement considéré comme un classique du genre Belpop.



Pour célébrer le vingtième anniversaire de ‘Birthmarks’ (reporté d’un an en raison de la pandémie de COVID-19), Ozark Henry sort une édition spéciale de l’album. En plus de toutes les chansons originales, cette édition spéciale contient plusieurs inédits de versions remixes et d’enregistrements live. Pour cette sortie anniversaire, Ozark Henry a réenregistré le single le plus populaire de ‘Birthmarks’, ‘Sweet Instigator’, avec la chanteuse et actrice néerlandaise Ellen ten Damme.

""Birthmarks" était mon troisième album, mon premier chez Sony.



Il est sorti le 11 septembre. Le fait que l’album ait réussi à trouver son chemin vers un public aussi large, malgré cela, fait que l’album reste pour moi l’album de l’espoir et de la résilience.

Le titre fait référence à la mort de ma mère, décédée d’un cancer de la peau, mais c’est avant tout un hymne à la vie, à l’amour inconditionnel et à l’insoutenable légèreté de notre existence.



Avec le succès de "Birthmarks", le succès qui a suivi, j’ai réussi à m’acheter une liberté artistique sur laquelle je surfe encore aujourd’hui. Je suis très reconnaissant envers mon public. C’est pourquoi je voulais faire un arrêt sur cet anniversaire pour partager cette gratitude."



Ozark Henry