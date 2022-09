Ozark Henry : Birthmarks, l'album en hommage aux femmes de sa vie

Un album qui n’a pas eu de chance puisqu’il est sorti le 11 septembre 2001, lors des attentats des tours jumelles. Comme le dit l’artiste : " 3e album, 3e guerre mondiale " mais cette date a marqué le début de son succès commercial.. Et 20 ans plus tard, Ozark Henry souhaite fêter l'anniversaire de son album mais de nouveau, pas de chance pour lui : covid oblige, tout s’arrête et ferme... salles de concert, festivals… Dans ce nouvel album, retrouvez quelques titres inédits mais aussi des enregistrements live de certains titres. On y trouve également un duo avec l’actrice et chanteuse hollandaise Ellen ten Damme pour qui il a beaucoup d'estime et qui a une très grand personnalité. Il a d’ailleurs posté récemment une vidéo sur son compte Instagram à ce sujet.