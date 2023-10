Cela s’est passé ce lundi 2 octobre en soirée en Angleterre près de Londres à Cassington dans le comté d’Oxfordshire. Alors qu’une tempête accompagnée d’averses orageuses circulait dans le sud-est de l’Angleterre près de Yarnton, la foudre s’est abattue sur une usine à recyclage de déchets alimentaires. Cela a provoqué une énorme explosion de l’un de ses réservoirs de biogaz.

Alors que la nuit tombait, le ciel s’est éclairé comme en pleine journée si bien qu’une boule de feu a été observée à des kilomètres à la ronde, prenant ensuite une couleur orangée. Un avertissement jaune avait été émis par les services météos pour les orages et les fortes pluies dans la région jusqu’à 2 heures ce mardi.

Un témoin a déclaré à l’Oxford Mail dit avoir vu "un ciel étrange et palpitant par nos fenêtres, regardant au nord-ouest d’Oxford". Interrogé par la chaîne d’info Skynews, Ana Cavey, qui vit à Somerton, à environ 24 kilomètres au nord d’Oxford, a déclaré : "Nous avons eu le tonnerre et l’orage le plus incroyable jamais vu… Il est sorti de nulle part et le bruit était incroyable".

Le courant dans les environs de l’usine a été coupé pendant quelques heures avant de revenir en fin de soirée. Les pompiers sont restés sur place durant toute la nuit pour garantir la sécurité des trois réservoirs sur cinq qui ont été endommagés.