Oxford Town : Bob Dylan contre la ségrégation scolaire

Sa première tentative d’inscription a lieu à la rentrée de septembre 1961, échec. Suivent des mois d’obstruction juridique, l’affaire est alors portée devant la Cour suprême, une fois de plus, laquelle ordonne son inscription le 10 septembre 62. Quand il se présente à la mi-septembre, il est physiquement empêché et par deux fois de s’inscrire par le Gouverneur de l’Etat du Mississippi en personne, Ross Barnett.

Suivent plusieurs interventions téléphoniques du ministre de la Justice, Robert Kennedy, lequel finit par imposer le lundi 1er octobre comme ultime date d’inscription de Meredith. Et la veille en fin d’après-midi une émeute éclate dans et autour du campus, 3000 manifestants violents, envahissent le campus. Ils sont harangués par un général à la retraite, Edwin Walker, connu pour ses opinions suprémacistes. La police locale se laisse déborder, passive pour ne pas dire complice.

Face à eux : 500 marshalls fédéraux, rejoints la nuit venue par 6000 soldats avec ordre de contenir la foule sans tirer. Alors, le 30 au soir, c’est le Président, John Kennedy, qui empoigne son téléphone.

Le gouverneur demande : pourquoi ne pouvez-vous donner l’ordre d’évacuer Meredith ? Kennedy : pas tant que les troubles persistent, il n’en sortirait pas vivant.



Barnett ergote, il ne peut pas perdre la face devant ses troupes, Kennedy le coupe, vous rétablissez l’ordre, vous parlerez après.

Car le gouverneur est bavard, à la radio il vient de lancer un viril " We will never surrender ". Le calme revient au matin du 1er octobre. Bilan : deux tués – abattus par balles dans le dos à bout portant : le journaliste français Paul Guihard, correspondant de l’agence de presse AFP, et un jeune du coin, un réparateur de juke-box, qui visitait le campus ; 200 blessés et 300 arrestations dont un tiers d’étudiants.