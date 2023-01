Oxfam propose de taxer les grandes fortunes mondiales de 5% : qu’en pensent les économistes ?

Dans la conclusion de son rapport annuel sur l’augmentation des inégalités, par ailleurs décrié , l’ONG Oxfam recommande de davantage taxer les grandes fortunes pour diminuer les écarts de richesse dans le monde. Selon l’ONG , "un impôt annuel allant jusqu’à 5% sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires du monde pourrait rapporter 1700 milliards de dollars par an." Un avis partagé d’ailleurs également par plus de 200 millionnaires qui, dans une lettre ouverte publiée le 18 janvier , demandent la mise en place d’un impôt sur les plus fortunés.

Lorsqu’une taxe sur les grands patrimoines est évoquée, la crainte souvent citée est que cette taxe devrait pousser les plus grandes fortunes à vendre les actions, et donc à décapitaliser les entreprises impliquant moins d’investissements et moins d’emplois dans ces entreprises. Autrement dit, taxer ralentirait l’économie. Ce à quoi s’oppose l’économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte, Xavier Dupret. "Est-ce qu’on a vu au cours des 50 dernières années des mesures qui visaient à favoriser la détention et la circulation de capital financier, en réduisant les taxes sur la propriété mobilière ? Oui, c’est le cas. Est-ce que ça s’est traduit par une augmentation des investissements, en proportion de PIB, dans l’ensemble des pays occidentaux ? Et bien non. Donc d’une part, la baisse de la taxation n’impacte pas positivement les entreprises. Et d’autre part, cela ne va pas détourner les investisseurs d’acheter des actions tant que le niveau de taxation ne dépasse par la profitabilité des actions". En d’autres termes, selon Xavier Dupret, il n’y a pas vraiment de frein à appliquer cet impôt de 5% sur les grandes fortunes.

Le chief economist d’Orcadia Asset Management, Etienne de Callataÿ n’écarte pas non plus l’idée d’augmenter l’imposition des plus nantis, mais il s’oppose vivement à l’idée d’un impôt sur la totalité du patrimoine. Selon lui, il faudrait plutôt taxer l’utilisation de la fortune plutôt que la possession de la fortune et le faire d’autant plus si cette utilisation est nocive pour l’environnement par exemple. "Je préférerais que l’on taxe des indicateurs de richesse comme les yachts, les secondes résidences, les produits de luxe ou les produits nocifs pour l’environnement comme les jets privés ou les voitures de sport. Et je trouve même que nous sommes trop gentils par rapport à cela pour l’instant."