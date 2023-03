Oxfam épingle les violations de droits humains dans l'importation d'agrocarburants

Oxfam Belgique critique les importations croissantes de bioéthanol fabriqué à partir de canne à sucre, notamment brésilienne et péruvienne, pour alimenter les moteurs des voitures, produit principalement à partir de cultures vivrières.

"Malgré des preuves irréfutables, la Belgique continue de violer les droits humains au Pérou et au Brésil en important des agrocarburants", dénonce l'ONG dans un communiqué jeudi.

La Belgique mise sur une augmentation de la part des agrocarburants dans les transports d'une moyenne de 5,5% en 2017 à 13,9% en 2030, rappelle l'ONG.

Quant aux importations d'éthanol de canne à sucre, elles sont déjà passées de 4.193.739 litres en 2018 à 42.503.323 litres en 2020 en Belgique, avance aussi Oxfam.

"Les impacts sociaux et environnementaux négatifs des importations de bioéthanol en provenance du Brésil, du Pérou et d'autres pays d'Amérique latine ne sont pas suffisamment signalés ni pris en compte dans les législations européenne et belge", regrette l'ONG.

Dans un rapport paru jeudi, Oxfam met en lumière notamment des violations des droits du travail dans les plantations de cannes à sucre (sous-traitance pour éviter les contrats permanents, bas salaires, opposition aux syndicats).

Le rapport établit aussi le lien entre la demande d'éthanol de canne à sucre et la hausse des prix réduisant la disponibilité du sucre sur le marché, ce qui affecte en retour le prix des produits alimentaires connexes.

Oxfam demande à la Belgique "de ne pas miser sur l'utilisation d'agrocarburants issus de cultures alimentaires ou énergétiques pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre prévus par la loi européenne sur le climat".