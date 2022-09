Oxenfree 2 de nouveau retardé, alors que le premier volet débarque sur Netflix

La suite du jeu indépendant Oxenfree ne sortira pas en 2022. Le titre développé par Night School Studio a de nouveau été repoussé.

“Afin de rendre Oxenfree II vraiment spécial et ajouter plus de traductions, nous déplaçons notre fenêtre de publication à 2023”, peut-on lire dans le tweet publié par le développeur. “Merci de votre patience, de votre soutien et de votre compréhension. Nous avons hâte de partager le jeu avec vous. Restez à l'écoute !”

C’est par ce message que le studio, racheté il y a peu par Netflix, a annoncé la mauvaise nouvelle. La sortie de Oxenfree 2 : Lost Signals avait déjà été repoussée à deux reprises. Initialement prévu pour 2021, il était jusqu’il y a peu prévu pour la fin de cette année.