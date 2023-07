OVNIS : Rencontres du 3ème type, de quoi s'agit-il ?

L’histoire moderne des ovnis a commencé par la vague américaine d’observations de l’été 1947.

Une vague est typique du phénomène ovni : un grand nombre d’observations se déroulent dans une région délimitée ou un pays pendant un laps de temps bien déterminé.

La vague de 47 est surtout connue pour ses observations impressionnantes d’objets volants non identifiés faites par des pilotes civils et militaires. Avec quelques fois des enregistrements d’échos radar inexplicables. Dès les débuts, on signale déjà des histoires bizarres d’atterrissages avec des occupants qui ne nous ressemblent pas… Mais c’est très rare et ces témoignages originaux ne sont pas pris au sérieux par ceux qui étudient les soucoupes volantes, les premiers ufologues (ufolgue, pour U.F.O : unidentified flying object, OVNI en français).

Les choses vont changer quelques années plus tard. Les soucoupes volantes vont quitter le continent américain pour survoler massivement l’Europe, surtout la France. C’est la grande vague d’observation d’ovnis de 1954. Cette fois, les objets volants ne se contentent plus de nous survoler, ils se posent et leurs occupants débarquent.