Ovnis : les pilotes de l'armée contre-attaquent

" Ils (les pilotes) ont fait une interception, et pour moi c’est le plus important. On a enregistré sur deux radars en même temps, les mêmes paramètres. Notamment une vitesse supérieure à la vitesse du son ".

Sur l’enregistrement radar présenté aux journalistes, on voit que l’ovni évolue à 3000 mètres d’altitude et à une vitesse de 1000 km/h. En 4 secondes, il plonge à 1500 mètres et sa vitesse passe à 2000 KM/H. Sans bang supersonique. Aujourd’hui encore, aucun avion connu n’est capable d’une telle performance nous explique Yves Meelbergs :

" Non, là on est dans quelque chose qui dépasse les performances que nous connaissions à l’époque mais également qu’on connaît aujourd’hui. Les accélérations sont trop rapides. Il n’y a pas de bang supersonique, il y a des changements trop rapides en altitude… Franchement, c’est difficile voire impossible à expliquer. Si ce sont des engins, alors on est face à quelque chose qui a des caractéristiques bien supérieures par rapport à ce que nous possédons à l’heure actuelle. "

Certains essaieront de donner une explication logique à ce qui s’est passé lors de cette course-poursuite : phénomène météo peu connu, leurre top secret… Mais au final, 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé la nuit du 30 mars 1990… Peut-être faut-il faire confiance au témoignage de celui qui a vécu ces événements de près, dans le cockpit du f-16.

" 30 ans plus tard, vous êtes toujours convaincu d’avoir poursuivi un objet solide ?

Oui ! Ça ne m’est jamais sorti de la tête. J’espérais qu’au fil des années, on finirait par avoir un éclairage sur ce qui s’est passé… Mais je reste convaincu que nos radars ont détecté quelque chose, ce qui a d’ailleurs été corroboré par les radars au sol. Ça me conforte dans l’idée qu’on ne poursuivait bien quelque chose. De plus, il y avait des témoins au sol également. Donc il y a une corrélation entre différentes sources d’observation "

Rappelons que Yves Meelbergs n’a jamais vu l’objet qu’il poursuivait en visuel. Seul son radar lui indiquait la présence de l’ovni. Mais il existe bon nombre de rencontres bien plus troublantes en plein ciel. Plus troublantes car cette fois, les pilotes voient de leurs propres yeux un objet volant non identifié qui ne ressemble en rien à quelque chose issu de la technologie humaine.

Nous sommes le 3 septembre 1975 à 23H dans la région de Cambrai. Jack Krine, pilote de Mirage 3 est en plein exercice nocturne avec son équipier.

" Pendant la guerre froide, on avait un équipement radar de plus en plus perfectionné. On s’entraînait à deux avions à faire des interceptions. C’était un exercice pointu et compliqué car la nuit, on n’a pas de référence, pas de repère de distance etc. On était donc extrêmement attentif "

Tout à coup, Jack Krine et son équipier repèrent au loin ce qu’ils prennent d’abord pour le fuselage d’un avion de ligne. Inquiet, il demande au contrôleur au sol quel est ce trafic aérien non prévu. Le contrôleur réplique qu’il n’observe rien sur le radar. L’objet se rapproche alors des deux pilotes et ce qu’ils observent semble tout droit sorti d’un film de science-fiction.

" Je me suis approché de lui à une distance que j’estime très proche : quelques dizaines de mètres. C’était long, et effilé aux deux extrémités. Ça faisait 40 mètres de longueurs avec des rangées de hublots triangulaires. Il n’y avait pas d’ailes ! Et j’ai pu m’approcher suffisamment pour voir à l’intérieur. C’était éclairé… Il y avait une lumière blanche incroyable mais qui n’éblouissait pas. "

Les deux mirages 3 se mettent alors position d’attaque, en mode police du ciel. L’objet disparaît alors instantanément.

" Il a disparu avec une accélération… c’était à la limite de la perception rétinienne ! Il nous a laissé sur place !!!, alors qu’on était à Mach 1.3, quelque chose comme ça… "

L’objet volant non identifié reviendra observer les deux avions de chasse trois fois. A chaque fois que ces derniers se remettent en position pour tenter de l’intercepter, l’objet s’enfuit avec des accélérations hors du commun.

" Il venait nous observer si vous voulez. Il nous tournait autour et dès qu’on essayait d’approcher, pouf ! Il s’enfuit. C’est vraiment comme s’il venait nous voir… Je ne l’ai jamais senti agressif, par contre, quand nous étions menaçants, il partait…

En tout cas, en ce qui concerne ses performances, je ne vois pas, même avec mon expérience ce que ça peut être. Il n’y a pas d’engins sur terre, capable de ça. Même aujourd’hui "