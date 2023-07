Ovnis : les gendarmes et leurs observations d'ovnis à Eupen en Belgique

Fin de l’histoire ? Pas tout à fait : des anciens membres de la SOBEPS ont créé un nouvel organisme, le COBEPS (C pour comité). Son président Patrick Ferryn, décide alors de conduire une enquête dans le passé sur cette vague. Avec une approche originale : reconstituer minute par minute, cette fameuse nuit où tout a commencé : la nuit du 29 novembre 1989.

"Quand la SOBEPS a cessé ses activités, j’avais déjà dans l’idée de reprendre le travail depuis le début. Mais le cœur et l’enthousiasme n’y étaient plus… Mes anciens collaborateurs étaient fatigués… Quand on a créé le COBEPS, je me suis retrouvé entouré d’une nouvelle génération, des ufologues plus jeunes, avec un nouveau regard sur la vague belge. C’est là, quand on s’est senti prêt, qu’il a été décidé de réétudier cette première journée. La fameuse nuit avec les témoignages des gendarmes d’Eupen. A ce moment-là les témoins sont encore " vierges ", les médias ne parlaient pas encore d’ovnis triangulaires (forme caractéristique des ovnis belges) on pouvait donc tout réexaminer à la lueur de ce qu’on sait maintenant. On a essayé de recouper toutes les infos que nous possédions, on a retrouvé tous les témoins encore vivants, on a même retrouvé des gendarmes qui n’avaient pas osé parler à l’époque. Nous avons vraiment fait une enquête hyperminutieuse, où chaque détail a son importance. Nous connaissons maintenant le déroulement très précis de la soirée, minute par minute".

Grâce au travail de bénédictin du comité belge d’étude des phénomènes spatiaux, on peut donc revivre de façon totalement inédite et surtout minute par minute, la fameuse soirée du 29 novembre 1989… La nuit où tout a commencé !