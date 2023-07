Ovnis : existent-ils vraiment ?

Les premiers ufologues font leur entrée sur la scène médiatique fin des années 50. Un des pionniers est Donald Keyhoe, ancien militaire qui finira par s’intéresser au phénomène. Il écrit un article pour le magazine " True " : " Flying saucers are real " (les soucoupes volantes existent), dont il tirera un livre plus tard, au succès colossal. Partisan de l’hypothèse extraterrestre, il défendra ses idées jusqu’à la fin de sa vie. Il sera le premier d’une grande série d’ufologues. Citons entre autres le professeur Hynek dont nous avons parlé plus haut. C’est lui, une fois devenu le grand avocat de la cause ovni, qui crée la classification Rencontres du 1er, 2ème et 3ème type. Les européens ne seront pas en reste : dans les années 50, deux figures marquantes de l’ufologie jouent un rôle important : Jimmy Guieu, qui très vite développe des théories conspirationnistes à propos des soucoupes volantes, il est un peu l’ancêtre des X-Files. Et Aimé Michel, qui essaiera de démontrer que les ovnis apparaissent selon un plan coordonné (c’est-à-dire l’orthoténie, théorie intéressant mais sans fondement scientifique).

Tous ces ufologues ont acquis une grande notoriété dans la communauté ufologique. Mais il ne faudrait pas oublier les nombreux autres ufologues, qui depuis des années, tentent individuellement ou en petits groupes et associations d’ " étudier " les ovnis avec le peu de moyens dont ils disposent.