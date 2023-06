Ovnis : et si le gouvernement américain détenait vraiment des engins extraterrestres ?

Un ancien officier de l’Air Force, qui ose publiquement prendre la parole et qui affirme qu’il a tenu dans ses mains des débris d’un vaisseau spatial, c’est un argument solide peut-on penser. On remarque toutefois déjà la similarité des déclarations de Jesse Marcel, avec celles de David Charles Grusch, le lanceur d’alerte américain actuel :

Tous les deux travaillaient pour l’Air Force, pour les services de renseignement.

Et tous les deux racontent la même chose : les militaires américains ont récupéré des engins venus d’un autre monde et ont placé tout ça sous le sceau du secret.

Avec le témoignage de Jesse Marcel, bon nombre d’ufologues sont convaincus à cette époque qu’un vaisseau extraterrestre s’est bien écrasé à Roswell en 1947. Ils seront nombreux à se lancer à corps perdu dans cette affaire pour tenter de faire (enfin) faire éclater la vérité au grand jour.

Mais, pour Pierre Lagrange, un sociologue des sciences spécialiste de l’affaire de Roswell, auteur du livre La rumeur de Roswell, on a sans doute été vite en besogne en affirmant que Jesse Marcel était la clef de la résolution de l’affaire Roswell.

"C’est compliqué, il faut distinguer deux affaires de Roswell. En 1947, il y a un fait divers qui survient pendant la vague lancée par l’observation de Kenneth Arnold : les militaires de la base de Roswell au Nouveau-Mexique racontent avoir récupéré une soucoupe volante. Quelques heures plus tard, cette histoire est expliquée, ce sont en fait les restes d’un ballon-sonde. C’est donc une méprise. On n’en parlera plus. Et cette histoire disparaît… Jusqu’au témoignage de Jesse Marcel 40 ans plus tard. Il dit : J’étais là, j’ai récupéré ces débris, ils étaient bizarres et tout. Mais quand il décrit ces débris, ça ressemble à ce que les militaires avaient décrit comme des ballons-sondes en 1947. Un débat s’installe alors autour du témoignage de Marcel. Comment se fait-il que ces débris que Marcel décrit comme bizarres présentent autant de caractéristiques communes avec l’explication donnée par l’armée ? C’est ça le problème, les ufologues vont se diviser autour de ce témoignage".

Il est vrai que ce que le Major Jesse Marcel décrit ne semble pas posséder un "haut indice d’étrangeté" comme on dit en ufologie. Des baguettes qui ressemblent à du balsa, de la toile, de la ficelle et même du ruban adhésif ! Cela rappelle quand même très fort le matériel utilisé pour fabriquer des ballons météos et cela ressemble très fort également, aux photos des débris de 1947, montrés lors de la conférence de presse organisée à l’époque pour expliquer la méprise. On peut d’ailleurs voir sur ces photos d’époque, Jesse Marcel, tout sourire, tenant un de ces débris.

Peu importe : de nouveaux témoins se font connaître, et l’affaire de Roswell va devenir plus complexe : cette fois, on parle d’extraterrestres récupérés sur le lieu du crash, dont un vivant qui pouvait encore marcher. (Il est important de souligner qu’aucun témoin de 1947 n’a jamais évoqué le moindre extraterrestre). Ils sont petits, chauves, avec 4 doigts et ils ont de grands yeux noirs. Hélas, les témoins de "cadavres" sont toujours des témoins indirects : exemple, "Je connais quelqu’un qui connaît quelqu’un dont le cousin connaissait le grand-père de l’infirmière qui a assisté à l’autopsie d’un extraterrestre". Et au fil des ans, il va s’avérer que des témoins "cruciaux" de l’affaire Roswell n’étaient que des affabulateurs…