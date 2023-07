OVNIS: En 1947, les soucoupes volantes envahissent le ciel

Un des journalistes qui recueillent l’histoire incroyable de Kenneth Arnold, va utiliser le mot " Flying saucer ", traduisez " Soucoupe volante " pour décrire les objets. C’est malheureusement une méprise : Arnold n’a jamais décrit des soucoupes volantes, mais plutôt des objets qui se déplaçaient comme " des soucoupes ricochant sur l’eau "

" Ils ressemblaient à des plats à tarte coupés en deux, avec une sorte de triangle convexe à l’arrière. Ces objets semblaient s’incliner et ils réfléchissaient le soleil, comme un miroir… En fait, ils se trouvaient à un angle particulier… et le soleil tapait sur la surface de ces objets étranges… Ça vous éblouissait littéralement, j’étais presque aveuglé lorsque je les observais à travers mon pare-brise de plexiglas.

Mais d’après mes connaissances, et d’après ce que j’ai vu… c’est d’ailleurs ce que j’ai dit à L’Associated Press… et je suis prêt à le jurer, ma main sur la Bible… voilà en tous cas ce que j’ai vu… et si ça n’a rien à voir avec notre armée ou nos services secrets… si ça n’a rien à voir avec une nation étrangère… moi j’en perds mon latin. Je n’en sais fichtrement rien. Ma seule certitude, c’est que j’ai bien vu ces objets, je les ai chronométrés, et ils se trouvaient dans une position idéale pour que je le fasse… C’est un grand mystère pour moi, autant que pour tous les gens qui m’appellent depuis 24 heures. "

Science-fiction ? Théorie du complot ? L’observation d’Arnold va faire la une de toute la presse. Mais ce qui n’aurait pu être qu’un simple fait divers estival, va se transformer en vague d’observations massive dans tout le pays. Quatre jours après qu’Arnold ait vu les premières " soucoupes volantes ", deux pilotes et deux officiers de renseignement voient un objet étonnant effectuer des manœuvres impossibles au-dessus de la base aérienne de Maxwell, à Montgomery dans l’Alabama. Le même jour, un pilote de l’US Air Force aperçoit une formation de cinq appareils non identifiés près de Lake Meade dans le Nevada. Le 4 juillet, c’est un pilote de DC3 qui observe une formation de soucoupes volantes pendant 45 minutes. On recense des centaines, des milliers de témoignages en quelques semaines.

Bref, pendant l’été 47, on voit des soucoupes volantes partout au-dessus des Etats-Unis.

Si les soucoupes volantes sont omniprésentes dans la presse, elles sont pourtant un sujet de plaisanterie. Pour les scientifiques interrogés par des journalistes, les ovnis n’existent tout simplement pas. Il s’agit de méprises avec des phénomènes météorologiques naturels ou des ballons-sondes tout simplement, voire de théories du complot.

Le problème, c’est que parmi les nombreux témoins de la vague de 1947, il va y avoir de nombreux pilotes professionnels.

Voilà pourquoi, l’US Air force elle, va prendre le phénomène au sérieux comme nous l’explique Pierre Lagrange, sociologue des sciences, qui a enquêté longuement sur les premiers ovnis de 1947.

" Les premiers enquêteurs de l’US Air force vont avoir tendance à penser qu’il y a un phénomène tout à fait réel et qu’il s’agit de machines volantes. Et comme ils n’arrivent pas à trouver au sein de l’appareil militaire la source de ces machines, c’est-à-dire qu’il n’y a personne au sein de l’armée de l’air qui construit ces choses-là apparemment, ils vont conclure que soit ce sont des engins étrangers, soit ce sont des engins étrangers mais avec un grand " E ", donc des appareils qui viendraient d’une autre planète. Ce qui est intéressant, c’est que ce sont les militaires de l’armée de l’air américaine qui vont être les premiers à spéculer sérieusement sur l’idée que les soucoupes volantes pourraient être d’origine interplanétaire "

Ces premières conclusions ne vont pas plaire à la hiérarchie. L’US Air force mettra sur pied plusieurs commissions d’enquête consacrées aux ovnis dès 1948 : la commission soucoupes, le projet Sign ensuite le projet Grudge et enfin le projet Blue Book dans lesquels on " débunke " tous les témoignages d’ovnis en les expliquant par des causes naturelles. Et les explications données par l’armée sont parfois tirées par les cheveux.