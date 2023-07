Ovnis aux USA : il y a 30 ans, la Belgique aussi connaissait une vague d'objets volants non identifiés

A l'époque, les ovnis belges font la une des médias. Pendant 18 mois, des milliers de Belges vont observer des phénomènes inexpliqués dans le ciel.

L'objet décrit est silencieux, vole très près du sol, quelques dizaines de mètres et peut parfois faire du surplace. Et ce, sans aucun bruit… C’est une des particularités les plus embêtantes : en effet le vol stationnaire des supposés engins pourrait s’expliquer par la présence d’hélicoptères, mais ces derniers sont extrêmement bruyants, on les entend arriver de loin.

Autre problème : on voit ces objets évoluer lentement, faire du surplace pour ensuite disparaître avec une accélération brutale.