OVNIS : 1989, quand la Belgique voyait des OVNIS partout (podcast)

Les ovnis belges feront la une des médias pendant des mois. Tout le monde se pose des questions… Surtout l’armée, qui à l’époque, enverra plusieurs fois nos F-16 à la poursuite des ovnis. Lors d’une de ces " courses-poursuites ", on enregistrera des échos radars étonnants. Ces échos ne sont toujours pas expliqués aujourd’hui, mais ne constituent pas une vraie preuve de l’existence des ovnis belges.

D’ailleurs, il n’existe aucune preuve formelle de cette vague. Aucun film, aucun document photographique probant n’existe. Patrick Ferryn était chargé de tenter de récolter tout ce que les témoins pouvaient donner comme matériel photographique. Hélas, les résultats de cette collecte de documents ne donnent pas grand-chose.

" J’ai récolté plus de 60 documents vidéos ainsi que des photos, mais le tout est de très mauvaise qualité. Les gens ne savent pas filmer ou photographier ce genre de choses, surtout pendant la nuit. Nous ne pouvons travailler sur ce genre de matériel en tout cas "

Il y a bien eu une photo claire d’un ovni belge, c’est la photo dite de " Petit-Rechain " puisque c’est là qu’elle aurait été prise. Elle a été analysée par l’école royale militaire mais aussi par d’autres spécialistes. Elle a gardé son mystère pendant des années, jusqu’à ce que l’auteur de la photo avoue il y a quelques années qu’il s’agissait d’un canular.

Mais un seul canular, aussi réussi soit-il, ne peut pas effacer l’ensemble de tous les témoignages… la vague belge dure 18 mois, ensuite elle s’éteint doucement… Sans avoir révélé ses secrets. Quelques années après cette vague, Lucien Clerebaut ne désespérait pas, un jour c’est certain, on trouvera l’explication des ovnis belges et du phénomène ovni en général.

" Bien sûr ! C’est ce que tout le monde attend ! le public, les militaires et ça depuis 50 ans ! Peut-être qu’un jour le phénomène va peut-être s’imposer de manière plus directe…

Vous croyez vraiment ça ?

Ce n’est pas un problème de croyance ! Mais il y a un objectif là derrière, si ça vient d’ailleurs, ça deviendra peut-être le problème le plus important de l’histoire de l’humanité ! (rires) "

Depuis lors, la SOBEPS a fermé ses portes : plus assez de témoignages significatifs pour continuer. Cette association ufologique a effectué un travail remarquable : elle a recueilli, étudié des témoignages par centaines, par milliers. Ses enquêteurs ont rencontré les témoins sur le terrain, la SOBEPS a également collaboré avec l’armée belge, grande première pour une association ufologique. C’est grâce à toutes ces données qu’on peut dire affirmer aujourd’hui que cette vague belge de 1989 est unique au monde… Mais on ne peut guère aller plus loin, malgré cette masse de données, on ne peut rien expliquer…

" Notre association n’a pas la réponse… Chacun a ses idées, mais officiellement, la SOBEPS n’a pas de réponse. Nous n’avons aucune certitude, nous ne savons toujours pas ce que c’est. "

Malgré ce constat frustrant, Michel Bougard, l’ancien président de cette association ufologique ne regrette pas tout l’investissement donné par chaque membre de l’équipe.

" Bien sûr que c’est frustrant. Parfois on pense que tout cela est très important, puis on pense que ça ne vaut rien, on passe par différentes phases. Rien n’est vraiment blanc ou noir dans cette histoire. On pourrait dire que ce phénomène est trop complexe et ne rien en faire, ou alors, on peut être réducteur et dire que tout cela n’est que banalités et confusions. Je préfère notre attitude à la SOBEPS : on se penche sur les rapports. Je suis quelqu’un qui constate les faits, et ces faits ce sont les témoignages, pour moi c’est du concret. Vous savez, en science, quand on propose une bonne explication, tout devient lumineux. Un jour, nous aurons une réponse pour tous ces événements qui paraissent mystérieux et la vague belge trouvera une explication

Mais 33 ans plus tard, personne n’a encore pu donner une explication globale satisfaisante à la vague d’ovnis belge de 1989…