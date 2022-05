OVNI : première audience publique au Congrès américain pour exposer les informations recueillies

Le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité Ronald S. Moultrie et le directeur adjoint du renseignement naval Scott W. Bray seront tous les deux auditionnés par André Carson, représentant démocrate de l’Indiana et président du sous-comité chargé de l’audience. Ce dernier déclare dans un communiqué :

"Le peuple américain attend et mérite que ses dirigeants au sein du gouvernement et du renseignement évaluent et réagissent sérieusement à tout risque potentiel pour la sécurité nationale, en particulier ceux que nous ne comprenons pas pleinement."

Selon le NYTimes, le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, un démocrate californien, a ajouté que l’audience "donnerait au public l’occasion d’entendre directement des experts en la matière et des dirigeants de la communauté du renseignement sur l’un des plus grands mystères de notre temps, et de briser le cycle de secret excessif et de spéculation avec vérité et transparence."

Les attentes du public sont hautes, reste à savoir si les annonces et les explications seront plus détaillées que les dernières informations publiées…