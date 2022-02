OVNI : les enlèvements extraterrestres existent-ils?

Et là, incroyable ! Les Hill racontent séparément que lors de leur retour de vacances 2 ans plus tôt, ils ont dû s’arrêter car des " hommes " leur barraient le chemin. Ils les ont forcés à descendre de leur véhicule, les ont amenés dans une clairière et les ont fait monter dans leur vaisseau qui était posé là. A l’intérieur, Betty et Barney devront subir un examen médical angoissant. On rentre une longue aiguille dans le nombril de Betty, on fait des prélèvements de sperme sur Barney, on leur coupe quelques cheveux et quelques petits morceaux de peau.

Betty échangera même quelques mots avec celui qu’elle désigne comme étant le chef des ravisseurs. Puis les " entités " les ramènent à leur voiture et partent. Betty et Barney Hill décrivent leurs ravisseurs comme étant petits, avec de grands yeux et chauves.

Le récit des Hill sous hypnose fait froid dans le dos, mais reflète-t-il la réalité ? Car toute la question est là : selon le psychiatre qui les soigne, Betty et Barney sont sincères, mais racontent-ils un événement réel sous hypnose ou fabriquent-ils une sorte de fantasme qu’ils croient être véritablement arrivés ?

Tout dépend de ce que l’on souhaite croire : pour les partisans des enlèvements extraterrestres, il s’agit d’une preuve. Pour les sceptiques, rien ne prouve la matérialité du phénomène. Ce couple a fait ressurgir sous hypnose un récit qui symbolise leur névrose.

Un journaliste écrira un livre sur l’histoire des Hill, intitulé " Le voyage interrompu ". Le succès sera considérable : il s’en vendra des millions d’exemplaires, un film relatant cette histoire sera réalisé en 1975, il s’intitule " La nuit des extraterrestres ".

L’affaire des Hill entre dans l’imaginaire collectif et il faut bien constater qu’après eux, les cas d’abductions vont se multiplier en suivant le même scénario : temps manquant, régression sous hypnose, enlèvement à bord d’un ovni, examen médical, retour sur terre. Et parfois, les abductés n’ont même pas conscience qu’ils ont été enlevés. Leurs souvenirs peuvent rester bloquer très longtemps, pendant de longues années, puis refaire surface grâce à un stimulus inattendu.